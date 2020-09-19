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Başakşehir’in avantajı Fatih Terim Stadı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, evinde oynadığı son 16 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertlilerin yarın Galatasaray karşısındaki en büyük avantajı da Fatih Terim Stadı olacak.

Başakşehir’in avantajı Fatih Terim Stadı

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, 2020-2021 sezonuna ise mağlubiyetle başlamıştı. İlk hafta maçında deplasmanda Hatayspor’a 2-0 yenilen turuncu-lacivertliler, yarın Galatasaray’ı konuk edecek.

Okan Buruk’un takımı, uzun lig maratonunda zor duruma düşmemek için rakibi karşısında mutlak üç puan hedefliyor. Turuncu-lacivertli ekibin, sarı-kırmızılılar önündeki en büyük avantajı ise Fatih Terim Stadyumu.

16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından sahasında mağlubiyet görmedi. Söz konusu müsabakanın ardından oynanan 16 mücadelede turuncu-lacivertliler, 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu aynı zamanda Süper Lig'de devam eden en uzun seri anlamına da geliyor.

M. Başakşehir, geçen sezon evinde 38 gol atıp, 13 gol yemiş ve 69 puanın 40’ını burada kazanarak iç sahanın en başarılı takımı unvanının sahibi olmuştu.

(İHA)

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