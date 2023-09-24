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Başakşehir'in Galatasaray'dan kiraladığı Leo Dubois, ilk golünü Galatasaray'a attı!

24.09.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’in Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, turuncu-lacivertlilerdeki ilk golünü sarı-kırmızılılara attı. İşte detaylar...

Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşahir evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin golü Fransız futbolcu Leo Dubois’dan geldi.

İLK GOLÜ ESKİ TAKIMINA

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Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Dubois düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı kaydetmiş oldu.

BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI

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29 yaşındaki futbolcu transferin son günü Galatasaray’dan kiralık olarak Başakşehir’e katılmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Leo Dubois, 75. dakikada yerini Cemali Sertel’e bıraktı.

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