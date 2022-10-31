SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Başakşehir'in zirve inadı! Giresunspor'u devirdi...

Başakşehir'in zirve inadı! Giresunspor'u devirdi...

31.10.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'in zirve inadı! Giresunspor'u devirdi...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı.

Başakşehir'e zaferi getiren golleri 38. dakikada Ndayishimiye, 65. dakikada Keny ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı ise 80. dakikada Serginho'dan geldi.

FgaqIXNXwAEjGL6

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 23'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 8 maça çıkan Giresunspor ise 9 puanla 17. sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak kehanet!Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak kehanet!
''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı
Havaalanında ortalık karıştı! G.Saray taraftarı Ali Palabıyık'ın önünü kesti... "Özür dilerim"Havaalanında ortalık karıştı! G.Saray taraftarı Ali Palabıyık'ın önünü kesti... "Özür dilerim"
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Giresunspor Başakşehir spor spor toto spor tot süper li spor to iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"

Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"

'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...

'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...

Canlı yayında tepki: 3. senen artık yeter!

Canlı yayında tepki: 3. senen artık yeter!

İnanılmaz şeyler oldu! 90'dan sonra 4 gol

İnanılmaz şeyler oldu! 90'dan sonra 4 gol

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.