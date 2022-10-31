Başakşehir'in zirve inadı! Giresunspor'u devirdi...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı.

Başakşehir'e zaferi getiren golleri 38. dakikada Ndayishimiye, 65. dakikada Keny ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı ise 80. dakikada Serginho'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 23'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 8 maça çıkan Giresunspor ise 9 puanla 17. sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

