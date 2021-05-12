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Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

12.05.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Oyunu kaybetmemenin de çok değerli olduğu bir maçtı. Başakşehir'e hiç pozisyon vermedik, topu kalemizden uzak tuttuk. Lig, son haftaya kaldı"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kaybetmemenin çok değerli olduğu bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, "Çok kritik, zor bir süreç yaşıyoruz. Başakşehir takımı, kadro kalitesi anlamında çok yüksek bir seviyede ve oynamaya uygun oyuncuları var. Oyunu kaybetmemenin de çok değerli olduğu bir maçtı. Başakşehir deplasmanı çok zor bir deplasman. Başakşehir'e hiç pozisyon vermedik, topu kalemizden uzak tuttuk. Lig, son haftaya kaldı. Son hafta sonuçlarıyla ligin ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, gelecek sezon Kayserispor'da görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine ise "Kayserispor'la kontratım devam ediyor, oraları şu an hiç düşünemiyorum. İki günde bir maç vardı. Rahat takımlar avantajlı, gelecek senenin planlarını yapabiliyorlar. Biz gelecek sezonla alakalı plan yapamıyoruz, inşallah bu hafta Kayseri'de oynayacağımız maçtan sonra umut ettiğimiz gibi lig sonlanır ve gelecek senenin planlarına başlarız." şeklinde konuştu.

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