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Başakşehir, Kayserispor'u iki golle devirdi! Mesut Özil ilk kez...

21.08.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, turuncu - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir, Kayserispor'u iki golle devirdi! Mesut Özil ilk kez...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncu - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

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Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil, 80. dakikada oyuna dahil oldu ve yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligdeki ikinci yenilgisini alan Kayserispor ise 3 puanla 11. sırada yer aldı.

Başakşehir, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

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Kayserispor Başakşehir Mesut Özil
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