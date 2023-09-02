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  4. Başakşehir Konyaspor'a da mağlup oldu! Turuncu-Lacivertliler 4'te 0 yaptı, Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları şaşırttı: Hiç bir şey yapmayacağız!

Başakşehir Konyaspor'a da mağlup oldu! Turuncu-Lacivertliler 4'te 0 yaptı, Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları şaşırttı: Hiç bir şey yapmayacağız!

02.09.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak çıktığı 4 maçta da puan ile tanışamayan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 4. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Emre Belözoğlu'nun ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

4'TE 0

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Şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmada da yenilen ve gol dahi atamayan Başakşehir bu mağlubiyetle puansız olarak sıradan kurtulamadı.

BA KIRMIZI KART GÖRDÜ!

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Konyaspor ise İstanbulspor ve Antalyaspor beraberlikleri sonrasında Gaziantep FK galibiyetiyle zaferle tanışmıştı. Turuncu-Lacivertliler, Konya karşısında da istediğini alamadı. 43'te yeni transfer Ousseynou Ba direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı, takımını 10 kişi bıraktı.

GOL ORUCU SÜRDÜ

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Alanya ve Karagümrük'e 2-0 kaybeden ve son olarak Konyaspor'a da 1-0 yenilen Rams Başakşehir'in gol orucu sürdü ve puansız kaldı. Konya ise üst üste iki maçta kalesini gole kapatarak puanını 8 yaptı, 2 maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

"HİÇ BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

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Karşılaşmanın ardından konuşan Emre Belözoğlu 'Milli arada ne yapacaksınız?' sorusuna "Hiçbir şey yapmayacağız. Yaptıklarımızı tekrarlayacağız. Enerjimizi yükselteceğiz. Mevcut oyuncu grubuyla her maçı başlangıç göreceğiz. En iyi yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

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