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Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili kimdir? Irakli Kvirikashvili nereli ve kaç yaşında?

21.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili, maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda İsrail temsilcisini eleyerek turu geçmeyi amaçlıyor. Peki Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili kimdir? İşte Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili ile ilgili bilgiler...

Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili kimdir? Irakli Kvirikashvili nereli ve kaç yaşında?

Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili, 21 Temmuz 2022 Perşembe (bugün) oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırılıyor. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı yenerek üçüncü ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili kimdir? Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili ile ilgili bilgiler haberimizde...

BAŞAKŞEHİR MACCABİ NETANYA MAÇININ HAKEMİ IRAKLİ KVİRİKASHVİLİ KİMDİR?

Başakşehir Maccabi Netanya maçının hakemi Irakli Kvirikashvili futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

30 Eyl 1984 tarihinde Gürcistan'da dünyaya geldi.

Irakli Kvirikashvili, 21 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Maccabi Netanya maçını yönetecek.

Mücadelede Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olarak açıklandı.

Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir Maccabi Netanya maçı hangi kanalda? Avrupa Konferans Ligi canlı izle bilgisi!Başakşehir Maccabi Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir Maccabi Netanya maçı hangi kanalda? Avrupa Konferans Ligi canlı izle bilgisi!


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Başakşehir
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