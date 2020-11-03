SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Başakşehir, Manchester United maçına hazır

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.11.2020 21:27 | Son Güncelleme

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İngiltere ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Başakşehirli oyuncular ardından pas oyunu oynadı. Daha sonra turuncu lacivertli takım taktiksel çalışma ve çift kale maçla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Mahmut Tekdemir takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları düzelen Azubuike, Chadli ve Uğur Uçar ise takımla birlikte çalıştı.

Başakşehir'de Crivelli ve Caiçara yarınki maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Başakşehir maçına İtalyan hakemBaşakşehir maçına İtalyan hakem
Beşiktaş kritik sınavdaBeşiktaş kritik sınavda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Abdullah Avcı'dan olay Caner Erkin sözleri...
Abdullah Avcı'dan olay Caner Erkin sözleri...
Şampiyonluk oranları güncellendi! Açık ara favori...
Şampiyonluk oranları güncellendi! Açık ara favori...
Cimbom'dan bomba transfer! Dünyanın en hızlı futbolcusu...
Cimbom'dan bomba transfer! Dünyanın en hızlı futbolcusu...
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
''Uçup kaçmaya gerek yok''
''Uçup kaçmaya gerek yok''
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir maçına saatler kala koronavirüs şoku!
Başakşehir maçına saatler kala koronavirüs şoku!
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Giuliano Türkiye'ye geri döndü! Yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir, Manchester United maçına hazır
Başakşehir, Manchester maçına hazır
Okan Buruk: En büyük hayalim ikinci şampiyonluk
''En büyük hayalim ikinci şampiyonluk''
Başakşehir'in rakibi Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer konuştu
Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız
Başakşehir - Manchester United maçına İtalyan hakem
Başakşehir maçına İtalyan hakem
Konyaspor 1-2 Başakşehir (Maç sonucu)
Medipol Başakşehir, Konya'da hız kesmedi! Üst üste üçüncü galibiyet...
Başakşehir, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Başakşehir'de koronavirüs şoku!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.