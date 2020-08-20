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Başakşehir Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Başakşehir, savunma oyuncusu Martin Skrtel'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Başakşehir Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig şampiyonu Başakşehir, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu - lacivertliler, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Martin Skrtel'in kontratının 1 yıl daha uzatıldığını resmen açıkladı.

Slovak oyuncu geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta forma giymiş, 4 gol - 1 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;
2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.

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