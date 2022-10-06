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Başakşehir Rigas FS ile golsüz berabere kaldı! Belözoğlu'nun öğrencileri fırsat tepti

06.10.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir gruptaki 3. maçında Letonya ekibi Rigas FS ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı skorla 0-0 beraberlikle sona ererken puanlar da paylaşılmış oldu. İşte detaylar...

Başakşehir Rigas FS ile golsüz berabere kaldı! Belözoğlu'nun öğrencileri fırsat tepti

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında Başakşehir Letonya temsilcisi Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadelenin 70. dakikasında 10 kişi kalan rakibi ile 0-0 berabere kalırken Letonya'dan 1 puanla döndü.

Medipol Başakşehir 4. hafta karşılaşmasında Rigas FK ile bu kez İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU!

1) Başakşehir - 7 Puan
2) Fiorentina - 4 Puan
3) Hearts - 3 Puan
4) Rigas FS - 2 Puan

4 DEĞİŞİKLİK!

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Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalyan ekibi Fiorentina ile grupta oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Berkay Özcan ve Münir'in yerine Lucas Lima, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Bertrand Traore'yei ilk 11'de şans verdi.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMININ BAŞINDA

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Hastalığı nedeniyle Letonya'ya gecikmeli giden teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmada takımının başında yer aldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmadan bir gün önce Letonya'ya gelirken, Belözoğlu maç günü bu ülkeye ulaştı ve yedek kulübesinde takımına destek verdi.

KALE YİNE MUHAMMED ŞENGEZER'E EMANET

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Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında takımın kalesini yine Muhammed Şengezer'e emanet etti.

Turuncu-lacivertli takımın A Grubu'nda oynadığı Hearts ve Fiorentina karşılaşmalarında da kaleyi koruyan Muhammed, Letonya deplasmanında da kaleye geçen isim oldu. Deneyimli kaleci Volkan Babacan ise yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşma öncesinde, Endonezya'da Persebaya Surabaya ile Arema Malang takımları arasında oynanan maçın ardından yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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