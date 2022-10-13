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Başakşehir Rigas Skola UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir Rigas Skola maçı canlı yayın bilgisi!

13.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam (13 Ekim 2022 Perşembe) günü oynanacak karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Başakşehir Rigas Skola maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Başakşehir Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Rigas Skola UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir Rigas Skola maçı canlı yayın bilgisi!

Başakşehir ile Rigas Skola UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Ligde kendi grubunda lider olan temsilcimiz Letonya ekibini ağırlayacak. Temsilcimiz bu maçtan üstünlükle ayrılırsa gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Peki, Başakşehir Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Rigas Skola maçı canlı yayın bilgisi...

BAŞAKŞEHİR RİGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Rigas Skola maçı bugün (13 Eylül 2022 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR RİGAS SKOLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Rigas Skola maçı TV8.5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

Başakşehir Rigas Skola maçını hakem Philip Farrugia yönetecek.

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