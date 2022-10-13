Başakşehir Rigas Skola UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir Rigas Skola maçı canlı yayın bilgisi!

Başakşehir ile Rigas Skola UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Ligde kendi grubunda lider olan temsilcimiz Letonya ekibini ağırlayacak. Temsilcimiz bu maçtan üstünlükle ayrılırsa gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Peki, Başakşehir Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Rigas Skola maçı canlı yayın bilgisi...

BAŞAKŞEHİR RİGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Rigas Skola maçı bugün (13 Eylül 2022 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR RİGAS SKOLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Rigas Skola maçı TV8.5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

Başakşehir Rigas Skola maçını hakem Philip Farrugia yönetecek.

