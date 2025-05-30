Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya göndermeli koreografi!

Başakşehir, Galatasaray'ı sahaya çıkarken alkışladı. Yapılan bu anlamlı hareket sonrası sarı-kırmızılı tribünlerden Muslera'ya veda koreografisi gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın kale arkası tribünlerinde yer alan koreografide Muslera'ya veda edildi.
Yıllar önce Dursun Özbek'in söylediği, "Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız." sözü ölümsüzleştirilerek farklı bir koreografi yapıldı.
Galatasaray taraftarı bunun yanında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunarak Okan Buruk'a 'The Winner One' benzetmesinde bulundu.
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