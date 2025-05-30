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Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya göndermeli koreografi!

Başakşehir, sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı sahaya çıkarken alkışladı. Sarı-kırmızılı tribünler ise bugün son maçına çıkan Muslera'ya özel bir tribün gösterisi yaptı. Muslera'nın yanında Fenerbahçe'ye de göndermelerde bulundukları koreografi yapan Galatasaray taraftarı, maç öncesi gündeme oturdu.

Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya göndermeli koreografi!
Emre Şen

Başakşehir, Galatasaray'ı sahaya çıkarken alkışladı. Yapılan bu anlamlı hareket sonrası sarı-kırmızılı tribünlerden Muslera'ya veda koreografisi gerçekleştirildi.

MUSLERA'YA VEDA

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Galatasaray'ın kale arkası tribünlerinde yer alan koreografide Muslera'ya veda edildi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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Yıllar önce Dursun Özbek'in söylediği, "Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız." sözü ölümsüzleştirilerek farklı bir koreografi yapıldı.

JOSE MOURINHO İÇİN DE MESAJ VAR

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Galatasaray taraftarı bunun yanında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunarak Okan Buruk'a 'The Winner One' benzetmesinde bulundu.

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Galatasaray Galatasaray
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Rams Başakşehir Rams Başakşehir

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Koreograf Başakşehir galatasaray
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