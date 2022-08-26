Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura çekiminde Volkan Demirel detayı...

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon ülkemizden Antwerp'i eleyen Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Malmö'ye mağlup olan Demir Grup Sivasspor katılacak.

Konferans Ligi A Grubu:

Başakşehir

Fiorentina

Hearts

RFS

Konferans Ligi G Grubu:

Slavia Prag

Cluj

Sivasspor

Ballkani

İLK KURADA BAŞAKŞEHİR'İ ÇEKTİ

Kura çekimini gerçekleştiren Volkan Demirel, ilk kurada Başakşehir'i çekti.

"BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'A BAŞARILAR"

Volkan Demirel: "Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. Arkadaki gördüğünüz Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar."

