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Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura çekiminde Volkan Demirel detayı...

26.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe'nin efsanelerinden Volkan Demirel yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde bizi iki takım temsil edecek. Her iki ekibimiz de gidebileceği kadar üst turlara gidip ülke puanına katkı yapmayı planlıyor. Başakşehir'in ve Sivasspor'un Avrupa'da gösterdiği başarılı çizgi taraftarları şimdiden umutlandırmış durumda. İşte iki temsilcimizin de rakipleri...

Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Kura çekiminde Volkan Demirel detayı...

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon ülkemizden Antwerp'i eleyen Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Malmö'ye mağlup olan Demir Grup Sivasspor katılacak.

Konferans Ligi A Grubu:

Başakşehir
Fiorentina
Hearts
RFS

Konferans Ligi G Grubu:

Slavia Prag
Cluj
Sivasspor
Ballkani

İLK KURADA BAŞAKŞEHİR'İ ÇEKTİ

Kura çekimini gerçekleştiren Volkan Demirel, ilk kurada Başakşehir'i çekti.

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"BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'A BAŞARILAR"

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Volkan Demirel: "Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. Arkadaki gördüğünüz Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar."

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