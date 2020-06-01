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Başakşehir, yağmur altında çalıştı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, yağmur altında çalıştı

Yoğun yağmur yağışı altında dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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