Başakşehirli futbolcu Robinho bu sezonki 11. golünü attı

Devre arasında Sivasspor’dan Başakşehir’e transfer olan Brezilyalı futbolcu Robinho, Beşiktaş maçında takımının tek golünü atmayı başardı. Müsabakanın 35. dakikasında Visca’nın pasında ağları havalandıran Robinho, turuncu-lacivertliler ile olan gol sayısını da 3’e çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu, Sivasspor’da da attığı 8 gol ile birlikte bu sezon ligde 11 kez gol sevinci yaşadı.



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