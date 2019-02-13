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Başarı Dacia Duster sayesinde geldi

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 13.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

Fransız otomobil üreticisi Renault’un Romanya’daki markası Dacia, 2018 yılında Nissan’ı geride bırakarak Renault-Nissan İttifakı’nın Avrupa’da en çok satan ikinci markası olmayı başardı. İşte detaylar.

Başarı Dacia Duster sayesinde geldi

Fransız otomotiv devi Renault, 1999 yılında Romanyalı otomobil üreticisini devralarak mükemmel bir iş çıkardı. Aradan yaklaşık yirmi yılın geçtiği bu dönemde ise bu yerinde satın alma operasyonunun meyvelerini topluyor. Dacia, geçtiğimiz yıl tarihine ilk kez Avrupa pazarında %12’lik bir büyüme göstererek 500.000’den fazla otomobil sattı. Son bir yılda Nissan’dan çok daha iyi bir satış performansı gösteren Romanyalı üretici, 2018 yılında resmen Avrupa’da Renault-Nissan İttifakı’nın en çok satan ikinci markası oldu.

Renault ve Romanya markası Avrupa’daki bu büyük satış başarısını Dacia Duster’a borçlu. Kasım 2017’de ikinci nesil modeli ile satışa sunulan Duster, deyim yerindeyse satışlarda olumlu yönde bir kelebek etkisi yarattı. Yenilenen Duster, kısa sürede Avrupa’da Renault Captur’dan sonra en çok satan ikinci crossover / SUV modeli haline geldi. Nissan Juke, Peugeot 2008 ve Fiat 500X gibi çok sayıda güçlü rakibini ise geride bırakmayı başardı.

Tüm bunların sonucunda Dacia, geçtiğimiz yıl tek başına Avrupa’daki Renault-Nissan İttifak’ı satışlarının % 23’ünü karşıladı. Üstelik bunu pek de güncel olmayan bir ürün yelpazesi ile başardı. Tabii yeni Duster hariç. Zaten geçtiğimiz yıl markanın bütün yükünü de üstlenen oydu. Neyse ki marka şimdilerde üçüncü nesil Sandero ve Stepway modellerinin gelişimi üzerindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Eğer bir aksilik olmazsa her iki modelde 2019 yılı sonunda Duster’a destek olmak için yola çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
dacia duster DACİA

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