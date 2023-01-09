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Başarılı zıt anlamlısı nedir? Başarılının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.01.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime sayısı ve dil bilgisi yönünden oldukça zengin bir dildir. Kelimelerin anlamları, eş ve zıt anlamlı sözcükleri bilmek ve öğrenmek kelime dağarcığını geliştirdiği gibi anlatımı güçlendirir. Eş anlamlılar daha geniş bir kapsama sahip olsa da zıt anlamlılar daha küçük bir alana sahiptir. Neredeyse her kelimenin zıt anlamlısı yoktur ve zıt anlamlılığın daha kesin çizgileri bulunur. Peki, başarılı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Başarılı zıt anlamlısı nedir? Başarılının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Başarılı sözcüğü günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Cümle içinde sıklıkla kullandığımız başarılı sözcüğü, genel olarak olumlu anlamlara gelecek şekilde kullanılır. Başarılı sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Türkçe "başarı" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir ve sıfat görevinde kullanılır. Başarılı sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre 3 farklı anlamı karşılar. Bu farklı anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • Başarı gösteren, muvaffakiyetli
  • Başarılmış, üstesinden gelinmiş
  • Başarılı bir biçimde, başarı göstererek
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Başarılı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz sözcükler yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Zıt anlamlı sözcükler birbirlerinin karşıt anlamlarını ifade eden sözcüklerdir. Bir kelimenin olumsuzu, o kelimenin zıt anlamlısı demek değildir. Zıt anlamlı sözcükler birebir o kelimenin karşıtı anlam taşımalıdır. Bir kelimenin karşıtını ifade etmek istediğimizde kelimenin zıt anlamlısı olan sözcüğünü kullanmamız gerekir. Ancak başarılı kelimesinin zıt anlamı olarak "başarısız" kelimesinin kullanılması yanlıştır.

Başarılı kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olup günlük konuşma ve yazışmalarımızda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Başarılı sözcüğü başarı göstermiş, başarılı olan gibi anlamlara gelmekte olup genel olarak hep olumlu anlamlar ifade etmektedir. Başarılı sözcüğünün tersi anlam ifade etmek istediğimiz durumlarda başarılının zıt anlamlısı olan kelime veya kelimeleri kullanmamız gerekir. Ancak başarılı zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur. Her sözcüğün zıt anlamlısı olmayabilir. Bu gibi durumlarda ise farklı şekillerde kelimenin tersini ifade edebiliriz.

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Başarılının zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Başarılı kelimesi zıt anlamlısı bulunmayan bir kelimedir. Bu sebeple kelimenin tersini ifade edemeyiz ancak olumsuz hâlini ifade edebiliriz. Başarılı sözcüğünün zıt anlamlısı olmadığı için her hangi bir örnek cümle oluşturmamız mümkün değildir. Başarılı kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Oldukça başarılı bir çocuktu ama biraz afacan.
  • Başarılı bir iş çıkardınız, tebrikler.
  • Finaller istediğim gibi başarılı geçmiyordu.
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