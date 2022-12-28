Adıl zıt anlamlısı nedir? Adılın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adıl kelimesi birçok kişi tarafından yazılışında hata yapılan sözcükler arasındadır. Türkçe kökenli olan bu sözcük zaman zaman “adil” kelimesi ile karıştırılabilmektedir. Adıl sözcüğü cümle içerisinde isim görevinde kullanılsa da adıl kelimelerin asıl görevi cümle içinde zamir olarak yer almalarıdır. Adıl, "zamir" demektir ve zamir kelimesine Türkçe bir alternatif olması için türetilmiştir. Türkçe derslerinde öğretilen ve cümle içerisinde kullanılırken anlatımları basitleştiren birden fazla adıl (zamir) türü vardır:

Kişi zamirleri

İşaret zamirleri

İlgi zamiri

İyelik zamiri

Soru zamirleri

Belgisiz zamirler

Dönüşlülük zamiri

Ayrıca yapı açısından birleşik, basit, öbekleşmiş ve ek halindeki zamir türleri de mevcuttur.

Adıl kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı sözcükler mana yönünden birbirinin tam tersini ifade etmelidir. Zıt anlamlı sözcüklerin hem yazılış stilleri hem de anlamları birbirinden farklıdır. Türkçemizde en sık yapılan hatalardan biri bir kelimenin olumsuz hâlini zıt anlamlı olarak kullanmaktır. Bir sözcüğün tam olarak karşıt anlamını taşıyan kelimeler, zıt anlamlı olarak kabul edilmektedir. Buna göre adılın zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük bulunmamaktadır.

Adıl zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur. Bu sözcük günlük konuşmadan ziyade daha çok Türkçe derslerinde dil bilgisi terimlerinden biri olan zamirleri ifade ederken kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük “zamir” manasına gelmektedir. Zamir kelimesi aynı zamanda adıl sözcüğünün eş anlamlısıdır. Dil bilgisi konuları arasında yer alan adıllar yani zamirler, cümlede varlıkların isimleri yerine kullanılmaktadır. Adıl kelimesi kişileri veya objeleri işaret ederek karşılayan sözcükler olarak tanımlanır. “Ben, sen o, biz, siz, kim, biri, ne” gibi sözcükler genellikle adıl olarak kullanılmaktadır.

Adılın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam açısından birbirlerinin karşıtı olan kelimeler zıt anlamlı olarak bilinmektedir. Adıl kelimesinin zıt anlamı olan sözcük olmadığı için cümle kurmamız mümkün değildir. Adıl kelimesiyle cümle kurmak gerekirse: