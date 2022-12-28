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Adıl zıt anlamlısı nedir? Adılın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.12.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz sözcük bakımından epey zengin bir dildir. Günlük konuşmada kullandığımız sözcüklerin bazıları yabancı kökenlidir. Bu kelimeleri kullanırken tekrara düşmemek adına aynı anlama gelen eş anlamlılarından faydalanırız. Ancak bir sözcüğün tam tersini ifade etmek istediğimizde o sözcüğün karşıt anlamlısını kullanmamız gerekir. Dilimizde her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Adıl sözcüğü de bunlardan biridir. Peki, adıl sözcüğünün zıt anlamlısı var mı?

Adıl zıt anlamlısı nedir? Adılın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adıl kelimesi birçok kişi tarafından yazılışında hata yapılan sözcükler arasındadır. Türkçe kökenli olan bu sözcük zaman zaman “adil” kelimesi ile karıştırılabilmektedir. Adıl sözcüğü cümle içerisinde isim görevinde kullanılsa da adıl kelimelerin asıl görevi cümle içinde zamir olarak yer almalarıdır. Adıl, "zamir" demektir ve zamir kelimesine Türkçe bir alternatif olması için türetilmiştir. Türkçe derslerinde öğretilen ve cümle içerisinde kullanılırken anlatımları basitleştiren birden fazla adıl (zamir) türü vardır:

  • Kişi zamirleri
  • İşaret zamirleri
  • İlgi zamiri
  • İyelik zamiri
  • Soru zamirleri
  • Belgisiz zamirler
  • Dönüşlülük zamiri

Ayrıca yapı açısından birleşik, basit, öbekleşmiş ve ek halindeki zamir türleri de mevcuttur.

Adalet zıt anlamlısı nedir? Adalet zıt anlamlısı nedir?

Adıl kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı sözcükler mana yönünden birbirinin tam tersini ifade etmelidir. Zıt anlamlı sözcüklerin hem yazılış stilleri hem de anlamları birbirinden farklıdır. Türkçemizde en sık yapılan hatalardan biri bir kelimenin olumsuz hâlini zıt anlamlı olarak kullanmaktır. Bir sözcüğün tam olarak karşıt anlamını taşıyan kelimeler, zıt anlamlı olarak kabul edilmektedir. Buna göre adılın zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük bulunmamaktadır.

Adıl zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur. Bu sözcük günlük konuşmadan ziyade daha çok Türkçe derslerinde dil bilgisi terimlerinden biri olan zamirleri ifade ederken kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük “zamir” manasına gelmektedir. Zamir kelimesi aynı zamanda adıl sözcüğünün eş anlamlısıdır. Dil bilgisi konuları arasında yer alan adıllar yani zamirler, cümlede varlıkların isimleri yerine kullanılmaktadır. Adıl kelimesi kişileri veya objeleri işaret ederek karşılayan sözcükler olarak tanımlanır. “Ben, sen o, biz, siz, kim, biri, ne” gibi sözcükler genellikle adıl olarak kullanılmaktadır.

Ad zıt anlamlısı nedir? Ad zıt anlamlısı nedir?

Adılın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam açısından birbirlerinin karşıtı olan kelimeler zıt anlamlı olarak bilinmektedir. Adıl kelimesinin zıt anlamı olan sözcük olmadığı için cümle kurmamız mümkün değildir. Adıl kelimesiyle cümle kurmak gerekirse:

  • Bugünkü Türkçe dersinde adıl çeşitlerini işleyeceğiz.
  • Adılların isim kökenli sözcüklerden oluştuğunu bilmiyordum.
  • Adıl çeşitlerinin birden fazla olduğunu yeni öğrenmişti.
  • Adılların özelliklerini öğrenmek için tüm gün odasında çalışmıştı.
  • Adıl konusunu daha iyi anlaman için çok tekrar etmen gerek.
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