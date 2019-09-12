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Başbakan'ın annesi olay yaratan 'o öpücüğü' yorumladı

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DÜNYA  | 12.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun annesi, kırmızı gece elbisesi içindeki ABD First Lady'si Melania Trump'ın dudaklarını büzüp oğluna yaslanarak yanağına kondurduğu öpücüğü 'sevimli' diye niteledi. Margaret Trudeau, bir zamanlar kendisinin de oynamak zorunda kaldığı First Lady rolünün artık evrim geçirdiğini belirtti.

Başbakan'ın annesi olay yaratan 'o öpücüğü' yorumladı

ABD Başkanı Donald Trump ile eğlence sektörünün şöhret isimlerinden Chrissy Teigen arasında hakaretler ve küfürler eşliğinde büyüyen söz düellosuna müdahil olan Teigen'in şarkıcı eşi John Legend'in paylaşımı, First Lady Melania Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yanağına kondurduğu öpücüğü yeniden gündem yaptı.

Legend, Melania Trump'ın başkan kocasını teskin edemeyecek kadar meşgul olduğu iması eşliğinde Trudeau'ya verdiği öpücüğün GIF'ini tweetleyince, 25 Ağustos 2019'da Fransa'daki G7 zirvesinde yaşanan sahne tekrar tartışmaya açıldı.

Söz alma gereği duyan Kanada Başbakanı'nın annesi, kırmızı gece elbisesi içindeki Melania Trump'ın dudaklarını büzüp oğluna yaslanarak yanağına kondurduğu öpücüğü 'sevimli' diye niteledi.

Eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'nun eski eşi Margaret Trudeau, The Daily Beast'e verdiği mülakatta, First Lady'nin yanında elini tuttuğu Donald Trump'ın somurtuk yüz ifadesiyle başka yöne bakmayı tercih ettiği bu sahnenin dostça bir jestten ibaret olduğuna ve gerisinde başka bir şey aranmaması gerektiğine işaret etti.

Öpücük görüntüsünün kendisini neşeyle güldürdüğünü söyleyen Margaret Trudeau, "O fotoğraf çok sevimliydi, ama ani bir çakış, anlık bir şeydi. Bir fotoğraf bir hikaye anlatır, ama tüm hikayeyi anlatmaz" dedi.

Oğlundan "Justin süt dolu uzun bir bardak gibidir... Herkes hoş birine bakmayı sever" diye söz eden anne Trudeau, "Onlar daha evvel de karşılaştılar. Bir dostlukları var. Justin ile eşi Sophie, Melania'yı çok seviyor" izahatını getirdi.

Kendisinin First Lady'yı şahsen tanımadığını belirterek ekledi: "Ama bir mesafelilik ve dinginlik var ki Melania hakkında fazla şey bilmediğimiz anlamına geliyor."

Donald Trump'la evli olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edemediğini belirten eski Kanada First Lady'si, Melania Trump'ın ABD Başkanı'nı olumlu yönde etkilemesi temennisinde bulundu:

"Dilerim kocasıyla konuşsun. Sanırım kendisi zorbalıkla mücadele kampanyasının başında. Belki de bigeliğinin bir kısmını kocasıyla paylaşmalı."

Melania Trump'ın eşinin uzattığı eli fiske vurup ittirir gözüktüğü sahne için de "First Lady rolü evrim geçiriyor. Hatta eşinin yanında olması kocaya zarar bile verebilir" değerlendirmesini yaparak ekledi:

"Justin kampanya yürütürken eğer Sophie'nin canı istemiyorsa yanında olması zorunluluğu yok."

"First Lady kocasının yanında ağzı kulaklarında durmak zorunda değil, ama evlilik bağlamında partnerini desteklerken klonu ya da hizmetçisi olmadan yahut onun dediklerinden sorumlu olmadan, kendi hayatını yaşayan güçlü kadın olmak zorunda."

"Kadınlar artık hizmet etmekten ziyade tam da en ön safta yer alıyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
başbakan trudeau öpücük melania Trump

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