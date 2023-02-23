BASEL TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Abdullah Avcı ilk peşinde: Muhtemel 11!

Basel ile Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'i merak konusu oldu. Acun Ilıcalı bu hafta EXXEN'de yayınlanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının TV8'de ekrana geleceğini ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağını açıklamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı ilk peşinde. Kendi evindeki maçtan 1-0 galip ayrılan Fırtına, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Basel Trabzonspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

BASEL TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel Trabzonspor maçı bugün (23 Şubat 2023 Perşembe) saat 23:00'da başlayacak.

Maç, İsviçre Basel'deki 39 bin seyirci kapasiteli St. Jakob-Park'ta oynanacak.

BASEL TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel Trabzonspor maçı TV8'de canlı olarak ekrana gelecek.

BASEL TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımını sahaya şu 11'ler sürmesi bekleniyor:

Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez.

ABDULLAH AVCI İLK PEŞİNDE

Abdullah Avcı'nın Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında galibiyeti bulunmuyor.

Abdullah Avcının çalıştırdığı Trabzonspor St. Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazanarak turu geçmeyi istiyor.

BASEL TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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