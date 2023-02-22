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Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Abdullah Avcı ilk peşinde!

22.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Basel'e UEFA Konferans Ligi play-off turunda konuk olacak. Rakibini konuk ettiği maçtan 1-0 galip ayrılan Bordo Mavililer deplasmandan da üstünlükle ayrılıp tur atlamayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ilk peşinde. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Abdullah Avcı ilk peşinde!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde tur için Basel ile kozlarını paylaşacal. Kendi evindeki maçtan 1-0 galip ayrılan Fırtına, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Basel Trabzonspor maçı canlı izle ekranı şimdiden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Basel Trabzonspor maçının canlı yayınlanacağı kanal ile karşılaşmanın saatine ilişkin detaylar haberimizde...

BASEL TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel Trabzonspor maçı yarın (23 Şubat 2023 Perşembe) saat 23:00'da başlayacak.

Maç, İsviçre Basel'deki 39 bin seyirci kapasiteli St. Jakob-Park'ta oynanacak.

BASEL TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel Trabzonspor maçı TV8'de canlı olarak ekrana gelecek.

ABDULLAH AVCI İLK PEŞİNDE

Abdullah Avcı'nın Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında galibiyeti bulunmuyor.

Abdullah Avcının çalıştırdığı Trabzonspor St. Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazanarak turu geçmeyi istiyor.

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