Başhekim nasıl yazılır, başhekim yazımı nasıl olmalıdır? Başhekim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yaygın olarak kullanılan başhekim kelimesi yazımı en çok karıştırılan sözcüklerdendir. Başhekim kelimesi kendi başına anlamlı olan iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelimelerden birisidir ve çoğu kişi bu kelimeyi yanlış yazmaktadır. Hatalı bir kullanım yapmamak ve anlatım bozukluğuna neden olmamak için başhekim kelimesinin doğru yazılışını araştırmak gerekir.

Başhekim nasıl yazılır?

Hastanenin yönetici konumunda olan kişilere başhekim adı verilir. Bir sıfat tamlaması olan başhekim kelimesinin ise ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda insanlar cevap aramaktadır. Türkçede baş kelimesi ile oluşturulan kelime grupları genel olarak bitişik yazılır. Başhekim kelimesi de bunlardan biridir ve başhekim doğru yazılışı her zaman bitişiktir. Baş hekim şeklinde ayrı yazıldığında hatalı kullanım olur. Bu nedenle pek çok kişi "Başhekim ayrı mı yazılır?" sorusunu sorar. Bu sorunun yanıtı ise hayır şeklindedir. Başhekim kelimesi birleşik yazılması doğru olan sözcüklerden biridir. Ancak gün içinde çoğu kişi baş hekim şeklinde ayrı yazarak imla hatasına ve anlatım bozukluğuna neden olmaktadır.

Başhekim bitişik mi yazılır?

Başhekim yazımı ile ilgili pek çok kişinin kafası karışmaktadır. Ancak bu kafa karışıklığını çözmenin yolu TDK’ye bakmaktır. TDK'de orada her kelimenin doğru yazılışı belirtilmektedir. Başhekim kelimesi için de TDK’den doğru cevabı öğrenmek mümkündür. İmla hatası yapmamak için başhekim kelimesini birleşik yazmak gerekir. Bitişik yazımı doğru olan başhekim TDK kurallarınca bitişik yazılır. Başhekim yazımı ile ilgili örnek cümleler: