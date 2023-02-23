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Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Keremcem ve Merih Öztürk'lü Başım Belada dizisi ATV’de başlıyor!

23.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başım Belada dizisi için geri sayım başladı. Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Keremcem ve Merih Öztürk başrolü paylaşıyor. Peki, Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Keremcem ve Merih Öztürk'lü Başım Belada dizisi ne zaman başlayacak? Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizine dair bilgiler...

Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Keremcem ve Merih Öztürk'lü Başım Belada dizisi ATV’de başlıyor!

Başım Belada dizisi çok yakında ATV izleyicisi ile buluşacak. Öfke kontrolü nedeniyle emniyetteki görevinden uzaklaştırılan eski bir polis memurunun başına gelenleri anlatan Başım Belada dizisi için geri sayım sürüyor. İşte Keremcem ile Merih Öztürk'ün başrolü paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Başım Belada'nın konusu ve oyuncu kadrosu...

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BAŞIM BELADA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başım Belada dizisi emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' nedeniyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini işleyecek.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İşte Başım Belada dizisinin oyuncuları:

Keremcem,

Merih Öztürk,

Kaan Taşaner,

Umut Oğuz,

Sinan Çalışkanoğlu,

Yağmur Öztürk,

Ali Çatalbaş,

Zeynep Kumral,

Ali İpin,

Nazan Diper,

Yiğit Ege Yazar,

Bilgesu Kural,

Ferdi Kurtuldu,

Orhan Eşkin,

Berke Üzrek,

Burakhan Yılmaz,

Sevinç Kıranlı,

Bade Arazlı,

Murat Akkoyunlu,

Ayçin İnci,

Selahattin Taşdöğen,

Necip Karakaya

BAŞIM BELADA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başım Belada dizisinin yayın tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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