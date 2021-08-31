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Başımız Belada filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Başımız Belada filminin oyuncu kadrosu…

31.08.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinemadan sonra televizyonda yayınlanan Başımız Belada filminde Yiğit ile Mert’in yolculuğu konu edinir. Hasan Doğan’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Başımız Belada filminde babasını kaybeden Mert, İstanbul’dan Adana’ya doğru yola çıkar.

Başımız Belada filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Başımız Belada filminin oyuncu kadrosu…

Babasının cenazesi için Adana’ya doğru gitmek zorunda olan Mert, uçak korkusu nedeniyle arabayı tercih eder. Bir benzinlikte Yiğit’le karşılaşan Mert, arabasının çalındığını fark eder. Başımız Belada filminde Mert ve Yiğit’in yaşadıkları, izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatır.

BAŞIMIZ BELADA NEREDE ÇEKİLDİ?

2019’da yapılan Başımız Belada filminini çekimleri İstanbul'dan Adana'ya giden bir aracın geçtiği güzergâhlarda yapıldı.

OYUNCULARI

Yönetmenlik koltuğunda Hasan Doğan’ın oturduğu filmin başrollerini Halil İbrahim Kurum, Cihan Şimşek, Sezai Altekin ve Sinan Bengier paylaşıyor.

BAŞIMIZ BELADA FİLMİNİN KONUSU

Mert babasının ölüm haberini alır almaz Adana’ya gelmek için yola koyulur. Uçağa binmeye korktuğundan dolayı bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu esnada, arabasının çalındığını fark eder.

Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, 7 ay evvel ölen babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Fakat listede önemli bir şart bulunuyor. Yiğit’in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit ise Mert’in Adana’ya gideceğini öğrenince, Mert’in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü vererek, Mert’i kendisiyle yola devam etmeye mecbur bırakır. Mert de çaresiz bir şekilde bunu kabul etmek durumunda kalır.

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Adana İstanbul
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