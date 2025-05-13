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Basın toplantısına damga vuran an! Tüm salon kahkahaya boğuldu... Fatih Tekke'den Muslera'ya: Türkçe konuşsana

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak final öncesi ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Fatih Tekke ile Muslera arasındaki 'Türkçe' diyaloğu basın toplantısına damga vurdu.

Basın toplantısına damga vuran an! Tüm salon kahkahaya boğuldu... Fatih Tekke'den Muslera'ya: Türkçe konuşsana
Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri ile kaptanlarının ortak basın toplantısında ilginç bir an yaşandı.

"TÜRKÇE KONUŞSANA"

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun" şeklinde seslendi.

"HOCAM ZOR"

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Fernando Muslera ise Fatih Tekke'nin bu sözlerine "Hocam zor. Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fatih Tekke galatasaray muslera
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