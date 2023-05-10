Basın toplantısında çıldırdı! Guardiola'dan Real Madrid maçı sonrası sert çıkış...

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Real Madrid'in golünü 36'ncı dakikada Vinicius Junior kaydederken, Manchester City'nin golü ise 67'nci dakikada Kevin de Bruyne'den geldi.

GUARDIOLA İSYAN ETTİ

Guardiola maç sonunda, "Herkes sizin Real Madrid'i darmadağın edeceğinizi düşünüyordu." sorusuna karşılık, "Bunu diyen kim! Kime karşı oynadığımızı biliyor musunuz! Kaç tane Şampiyonlar Ligi'ne sahip olduklarını biliyor musunuz! İnsanların 6-0 falan kazanacağımızı düşünmeleri benim suçum değil." açıklamasını yaptı.

RÖVANŞ MAÇI 17 MAYIS’TA OYNANACAK

Real Madrid’in sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.



