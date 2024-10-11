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Basın toplantısında duyurdu! ''Transferi harika olur...'' İngiltere'den Bright Osayi-Samuel açıklaması

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 19:18
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Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel için İngiltere'den sürpriz transfer haberi gündeme geldi. İşte detaylar...

Basın toplantısında duyurdu! ''Transferi harika olur...'' İngiltere'den Bright Osayi-Samuel açıklaması

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda biten ve hakkında yeni sözleşme ile birlikte ayrılık haberleri de gündeme gelmeye başlayan Bright Osayi-Samuel için İngiltere'den açıklama geldi. Norwich City'nin İngiliz teknik adamı Carlton Palmer, kulüp için harika bir transfer olabileceğini söyledi.

"NORWICH İÇİN HARİKA OLABİLİR"

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Palmer, "Fenerbahçe'de bek oyuncusu olarak oynamaya başladı ama Queens Park Rangers'ta sağ kanatta oynuyordu. Eğer onu transfer edebilirlerse, bence bu Norwich için harika bir hamle olur. Türkiye'ye gittiğinden bu yana kupa kazandı ve sürekli ligin zirvesi için mücadele ediyor. Tecrübeli bir oyuncu, iki pozisyonda oynayabiliyor, bu da kulüp için iyi olur. Ancak transfer ödeyecekleri paraya da bağlı. Norwich'in ligde yedinci sırada olduğu düşünülürse bu harika bir iş olabilir." sözlerini sarf etti.

OSAYI'NİN RAKAMLARI

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2020-2021 sezonunun devre arasında 500 bin euro bonservis bedeliyle Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi Samuel, sarı - lacivertli forma ile 145 maçta 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

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Bright Osayi-Samuel fenerbahçe ingiltere premier lig
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