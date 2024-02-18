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Basın toplantısında ilginç anlar: Yalçın Koşukavak küplere bindi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.02.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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Trendyol 1. Lig'de oynanan Tuzlaspor-Boluspor müsabakası sonrası Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda arkada bulunan panonun değişiminin gerçekleştiği sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Görevliler, bir türlü sabitlenemeyen panoyu elleriyle tutmak zorunda kalırken, Koşukavak adeta küplere bindi.

Trendyol 1. Lig’de Tuzlaspor ile Boluspor maçının ardından basın toplantısında reklam panosu kısa süreli krize sebep oldu. Müsabaka, İstanbulspor’un kullandığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynandı.

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PANO DEĞİŞİMİ

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın toplantıya başlayacağı anda basın toplantısının yapıldığı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine 1. Lig reklam panosu konulmak istendi. Ancak pano sabitlenemeyince Koşukavak, duruma kısa süreli tepki gösterdi. Bunun üzerine görevliler aceleyle panoyu arka alana sabitledi. Koşukavak’ın tam toplantıya başlayacağı anda panonun tekrar düşmesi sonucu görevliler tekrar olaya müdahale ederek panoyu elleriyle tutup sabitledi.

Yaşanan durum, ilginç anlara sahne oldu.

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