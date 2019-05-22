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Basit ve etkili: Karpuz kesmenin en kolay yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

Karpuz sezonunu açtık ve yavaştan akşam sofralarında yerini almaya başladı. Severek yediğimiz bu yaz meyvesinin tek sıkıntısı var o da doğramak! Kocaman karpuzu dilimlemekte zorlananlar için en pratik yolu araştırdık ve bulduk...

Basit ve etkili: Karpuz kesmenin en kolay yolu

Karpuz dilimlemek zor bir iştir ve herkes bu konuda başarılı değildir ne yazık ki. Şimdi önünüzde duran koca karpuzu parçalamak yerine bu bahsedeceğimiz basit yöntemi kullanarak afiyetle yiyebilirsiniz!

Karpuzun kök kısımlarının kabuklarını kesin.

1

Ardından ikiye bölün.

2

Karpuzun yarısını baştan sonra doğru büyük dilimler halinde kesin.

3

Dilimleri yerinden oynatmadan dikey şekilde de kesin. Uzun küpler şeklinde karpuz dilimleri elde edeceksiniz.

4

Karpuzu servis tabağına bile almadan, dilimler halinde servis edebilirsiniz.

5

Mis gibi. Bandıra bandıra yemelik karpuz. Afiyetle!

6

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