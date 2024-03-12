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    4. Başka bahara kaldı! Süper Mario'nun yeni animasyon filmi 2026'da vizyona girecek

    Başka bahara kaldı! Süper Mario'nun yeni animasyon filmi 2026'da vizyona girecek

    12.03.2024 15:46
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    Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun yeni animasyon filminin 2026 yılında vizyona gireceği bildirildi. Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo Direktörü Miyamoto Şigeru, "Mario'nun dünyasını daha da genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.

    Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo açıklamasına göre, ABD merkezli animasyon üreticisi Illumination iş birliğiyle çekilecek Süper Mario'nun yeni animasyon filmi Nisan 2026'da vizyona girecek.

    Nisan 2023'teki ilk "The Super Mario Bros. Movie" filminin devamı niteliğindeki yeni filmin finansmanını, Nintendo ile Illumination'ın çatı kuruluşu Universal Pictures üstlenecek. Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, açıklamasında, "Mario'nun dünyasını daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Parlak ve eğlenceli bir hikayesi olacak" dedi.

    Nintendo’nun 1983’te "Mario Bros", 1985’te "Super Mario Bros" adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu. (AA)
    Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    Super Mario Bros
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