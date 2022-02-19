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  4. Başkan açık açık söylemişti... Süper Lig'de bir ayrılık daha! Mustafa Denizli geri dönebilir

Başkan açık açık söylemişti... Süper Lig'de bir ayrılık daha! Mustafa Denizli geri dönebilir

19.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gedson Fernandes transferiyle dünyada ses getiren Çaykur Rizespor, Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamadı. Son olarak kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferinden sonra "Biz Gedson'u aldık, bundan sonra top Hamza Hoca'da" demişti.

Başkan açık açık söylemişti... Süper Lig'de bir ayrılık daha! Mustafa Denizli geri dönebilir

Bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Hamza Hamzaoğlu, sezonun ilk haftalarında Çaykur Rizespor'un başına getirilmişti. Galatasaray'ın da çok istediği Gedson Fernandes'i transfer eden Rizespor'un bu hamlesi dünyada ses getirmişti.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Hamza Hamzaoğlu'nun istifa ettiğini duyurdu. Hamza Hamzaoğlu'nun istifası kabul edildi.

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HAMZAOĞLU YERİNE EN BÜYÜK ADAY MUSTAFA DENİZLİ!

Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un teknik direktör adayları arasında Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve Mustafa Denizli var. Mustafa Denizli, daha önce Çaykur Rizespor'u çalıştırmış ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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Hamza Hamzaoğlu
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