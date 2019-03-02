Başkan adayı önce miting yaptı, ardından imam cübbesi giyip dua etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, eski belediye hizmet binası önünde miting yaptı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı mitingin ardından Şahan imam cübbesi giyip, dua etti. Baki Şahan, "Halkımıza küçük bir tebessüm ile kendimizi anlatmak istedik" dedi.

Yenişehir'de avukatlık yapan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Baki Şahan, eski belediye hizmet binası önünde düzenlediği mitingde ilçe sakinlerine seslendi. Şahan'ı yaklaşık 20 kişi takip etti. Baki Şahan, 5 yıl önce eski belediye binasının çevresinin çekim merkezi haline dönüştürüleceği yönünde vaatler verildiğini ancak herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri sürdü.

Şahan, mitingden sonra, 'Utanç Meydanı' yazılı tabelalara bağlı kurdeleyi kesti. Şahan ardından da yanında getirdiği imam cübbesini giyerek dua etti.

'CEP MİTİNGLERİ'

Çevredekilerin ilgiyle izlediği Baki Şahan, "Cep mitingleri halkımıza ulaşabilmemizin en kolay yolu. Halkımız artık küskün, bezgin ve yorulmuş vaziyette. İnsanlarımız, aklına gelebilecek olan en güzel şey olan gülmeyi unuttu. Halkımıza küçük bir tebessüm ile kendimizi anlatmak istedik" dedi.