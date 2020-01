Başkan Akman’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajında, insanların sağlıklı bilgi alması için yoğun mesai harcayan gazetecilerin gününü tebrik ettiğini kaydetti. Kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan birinin de medya olduğunu hatırlatan Başkan Akman, toplumların gelişmesi ve güçlenmesi için medyanın da güçlü olması gerektiğini ifade etti. Başkan Akman, “Gazetecilik mesleği çağımızın en zor mesleklerinden bir tanesidir. İnsanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir” dedi.

Yeni Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşılmasında sağlıklı, güçlü ve özgür bir basının çok önemli katkısı olacağına inandığının altını çizen Başkan Akman, “Basınımızın haklı görüş, öneri ve eleştirileri şehrimizin gelişimi açısından önemlidir. Biz yerel yöneticiler olarak doğru, tarafsız ve önyargısız haberleri çok önemsiyor ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken halkımıza ulaşmak ve halkımızdan bize ulaşım yollarından biri olarak görüyoruz. Bir şehrin vicdanı, gözü, kulağı ve dili olan yerel medyanın abone, reklam gibi ekonomik desteklerle daha da güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile bu şerefli mesleği icra eden ve toplumun önünü açan tüm fedakar gazetecilerin bu güzel gününü tebrik ettiğini söyleyen Başkan Akman; görevlerinde başarılar, ailelerine de sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilediğinde bulundu.