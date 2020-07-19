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Başkan Altay: "Aile yapısı bozulursa toplum bozulur"

KONYA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aile yapısının bozulmasının toplumsal yapının da bozulmasına yol açacağını belirterek, Aile ve Kadın Destek Merkezine başvuranlara, özel bilgilerinin mahremiyeti korunarak yaşadıkları sorunların çözümü noktasında uzman danışmanlar tarafından her türlü desteğin verildiğini söyledi.Konya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi (AKDEM), toplum yapısını ve aile kavramını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Başkan Altay: "Aile yapısı bozulursa toplum bozulur"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aile yapısının bozulmasının toplumsal yapının da bozulmasına yol açacağını belirterek, Aile ve Kadın Destek Merkezine başvuranlara, özel bilgilerinin mahremiyeti korunarak yaşadıkları sorunların çözümü noktasında uzman danışmanlar tarafından her türlü desteğin verildiğini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi (AKDEM), toplum yapısını ve aile kavramını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günümüzde iletişim teknolojisinin hızlı gelişimi karşısında aile içi iletişimin zayıfladığına dikkat çekerek, Aile ve Kadın Destek Merkezinin toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumunun korunması konusunda yıllardır çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak aile yapısının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi’ne başvuran kişilere, özel bilgilerinin mahremiyeti korunarak yaşadıkları sorunların çözümü noktasında uzman danışmanlar tarafından her türlü desteğin verildiğini ifade ederek, “Dünyanın her yeri ile anında iletişim kurabiliyoruz ama aile içi iletişimimizde maalesef eksik kalabiliyoruz. İşte bu noktada AKDEM gibi kuruluşlarımız devreye girerek aile içinde ortaya çıkan sorunlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor” ifadelerini kullandı.
Aile yapısının bozulmasının toplumsal yapının da bozulmasına yol açacağını, bu kapsamda Aile ve Kadın Destek Merkezi bünyesindeki psikolog, sosyolog, ebe, çocuk gelişimci, sosyal hizmet uzmanı, aile veya çift terapisti gibi uzman kadrolar ile destek faaliyetlerinin sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Altay, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin yanında okullar ve resmi kurumlarda seminerler düzenleyen AKDEM’in ailenin ve toplumun gelişimi, aile bireylerinin sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında önemli bir misyon üstlendiğini sözlerine ekledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi, Millet Caddesi Büyükşehir Belediyesi Konevi Ek Hizmet Binasındaki yeni yerinde 444 55 42 (2720) nolu telefonla randevu alan tüm Konyalılara, aile danışmanlığı, çift veya aile terapisi, bireysel psikolojik danışmanlık, ergen-çocuk danışmanlığı, okul-kariyer danışmanlığı, gebelik ve doğuma hazırlık eğitimi konularında ücretsiz hizmet veriyor.

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