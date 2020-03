Başkan Arif Teke: "Sorun küresel, çözüm ulusaldır"

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaşlı vatandaşlara Korana virüs ile mücadelede evde kal çağrısı yaptı ve 24 saat hizmetlerinde olduğunu açıkladı.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş ilçesi olarak ilçemizin her köşesini dezenfekte ettik, etmeye devam edeceğiz. Bizler topyekün olarak bu illetin üstesinden geleceğiz. Bizim yapmamız gereken hep birlikte devletimizin aldığı kararlara saygılı olarak kurallara uyacağız. Biz diyoruzki panik yok, tedbir var, sorun küresel, çözüm ulusaldır. Korana virüsü bizim alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Her birinizin emrinde olduğumuzu, her zaman buralarda olacağımızı unutmayın. Sizlerden ricamız evde kalmanızdır. 65 yaş üstü vatandaşlarımız kesinlikle sokağa çıkmamalıdır. Onların ihtiyaçları için Kaymakmlığımız başkanlığında kurulan birim 24 saat çalışmaktadır. Belediye olarak bizim kapımız ve telefonlarımız 24 saat açıktır. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve Altıntaşımızı belalardan kazalardan, afetlerden ve salgın hastalıklardan korusun diye dua ediyoruz’’ dedi.