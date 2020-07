Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, kongre sürecini başlatmak üzere ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Başan Avcı, kongre çalışmaları kapsamında ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Kozan’da MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı’nın ev sahipliğinde yapılan ve İl Divan Kurulu Üyeleri ile İl Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş’ın da katıldığı toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce teşkilatlara dağıtılan 8 Temmuz 2020 Tarihli Genelgesi bir kez daha okundu.Avcı, “Kongre çalışmalarımız, Genel Merkezimizle tam bir uyum içerisinde icra edilecektir. Hazırlanacak afiş, döviz, broşür, el ilanı ve diğer görseller, tespit edilmiş ana tema dışına çıkmayacaktır. Yayın, ilan, afiş, pankart ve sloganlarda tüzük ve programımızda yer almayan hiçbir şey kullanılmayacaktır” dedi.

Toplantıda, Türkiye’nin içeride ve dışarıda verdiği var oluş mücadelesine vurgu yapan Avcı, “Değerli arkadaşlar. Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in yarım asrı geçen mücadelesinin temelinde ‘Önce ülkem ve milletim’ ilkesi vardır. Bilge Liderimizin ilk olarak 1992’de Dünyaya ilan ettiği ‘Hedef 2023, Lider Ülke Türkiye Vizyonu’, önümüzde duruyor. Engelleme çabalarına rağmen Cumhur İttifakı’nın azimle yürüdüğü bu hedef, aziz milletimizin hedefidir. Bizler de yereldeki çalışmalarımızla bu hedefe destek olacağız.” diye konuştu.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, daha sonra şunları kaydetti:

"Yerelde ise hedefimiz, çıtayı daha da yükseltmektir. Vatandaşlarımız bize Adana’da yedi ilçede iktidar, Büyükşehirde ve sekiz ilçede muhalefet görevi vermiştir. Her yerde, her şartta, hiçbir bahane üretmeden vatandaşımıza hizmet etme gayreti içindeyiz. Şehirde, köylerde güzel tepkiler alıyoruz. Yüce Allah’ın izni, halkımızın desteğiyle önümüzdeki dönem, Adana’mızın her noktasında daha güzel ve kalıcı hizmetler sunma imkanımız olacak. Tüm planımızla, stratejimizle bu hedefe kilitlendik."