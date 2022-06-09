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Başkan çıldırdı! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye rekor bonservis... Ozan Tufan ve Allahyar'ı yanına alıyor

09.06.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin bu iki oyuncuyu çok istediği ve transferde artık sona gelindiği aktarıldı. Bu haberin sosyal medyada duyulmasının ardından ortalık alev aldı. Ozan Tufan'ın çok yakın bir zamanda İngiltere'ye giderek yeni takımına imza atacağı öğrenildi.

Başkan çıldırdı! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye rekor bonservis... Ozan Tufan ve Allahyar'ı yanına alıyor
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezon öncesi orta saha transferlerinde son aşamaya geldi. Kulübü satın aldığı günden beri rotasını Türkiye'den ayırmayan ve Türk oyuncularla sürekli bağlantı kuran Ilıcalı'nın yeni hamlesi Ozan Tufan...

FENERBAHÇE'YE 7.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

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Hull'un Allahyar için 2.5 milyon euro, Ozan Tufan için 5 milyon euro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Ozan Tufan'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulandı.

SERI'YE DE TEKLİF GİTTİ

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Hull'un Adama Traore ve Ozan Tufan dışında Fulham ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye de teklif yaptığı yazıldı.

Jean Michael Seri'nin geçen sezon Championship'te oynadığı performans etkilenen Hull Cityli yetkililerin, transfer tekliflerini ilettiği kaydedildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı Ozan Tufan son dakika haberi
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