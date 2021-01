Başkan Çınar, temizlik ekipleriyle bir araya geldi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun temiz, düzenli, sağlıklı ve huzurlu imajının korunması ve daha iyi bir seviyeye ulaşmasında büyük emek sarf eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin hizmetlerini takdirle karşılıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cüreoğlu ve Bekir Karakuş ile Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Muzaffer Çelik’le birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi, şoför, kontrolör ve şeflerle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Sağdıç’tan temizlik hizmetleri hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellerle tek tek görüşüp, fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Çınar, personellere hitaben yaptığı konuşmada, “ 320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’umuzun bütün noktalarında büyük bir özveri ve gayretle çalıştığınızı yakından görmekteyiz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizi her alanda geleceğe taşıyacak yatırımlarımızı teker teker hayata geçirirken, temizlik hizmetlerine her zaman öncelik tanıyoruz. Çünkü bir kent veya ilçe temiz ve düzenli değilse yapılan yatırımların kıymeti olmaz. Yaklaşık bir yıldır dünyanın bütün noktalarına yayılan, toplum ve insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını başta olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıklardan insanlarımızı uzak tutmak adına Yeşilyurt’umuzda büyük bir seferberlik başlattık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde bu anlamda örnek bir çalışma yürütmektedir. Temizlik noktasında koyduğumuz hedefleri hayata geçiren sizlersiniz. İlçemizin dört bir tarafında yaz-kış demeden büyük bir özveriyle, hizmet aşkıyla görevini layıkıyla yerine getiren personellerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Sadece temizlik işlerinde değil diğer birimlerde çalışan bütün personellerimizde bizler için ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Çalışkan, özverili, birbirine saygılı insanlardan kurulu olan Yeşilyurt Belediyesi büyük bir ailedir ve bizlerde bu ailenin parçası olmaktan onur duymaktayız. Ülkemiz, kentimiz ve ilçemiz için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Omuzlarımızdaki yük ağır, hemşerilerimizin güvenine layık olabilmek için her geçen gün daha fazla çalışmaya ve hizmet üretmeye sizlerle birlikte devam edeceğiz. Personellerimizin özverili ve gayretli çalışmaları bizim en büyük gücümüzdür. Birliktelik ruhumuzu daha da güçlendirip, hemşerilerimize daha iyi hizmetlerin ulaşmasını sağlayacağız. Yeşilyurt’umuzun temiz, düzenli ve sağlıklı imajını sizlerin emekleri ve gayretleriyle korumaktayız. Bu imajı koruyup daha fazla geliştirmek içinde hem sizler hem de bizler elimizden geleni yapacağız. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.