Başkan Gökhan Yüksel, canlı yayında Kartallılara seslendi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya üzerinden canlı yayında vatandaşlara seslendi. Kartal’da Koronavirüs tedbirleri ile ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Yüksel, süreç başladığı tarihlerden itibaren Kartal Belediyesi’ne 55 bin yardım talebinin geldiğini ve belirli kriterlerle tüm ihtiyaç sahiplerine yetişmeye çalıştıklarını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili Kartal Belediyesi’nin kutlama programı hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "23 Nisan bu yıl özel bir öneme sahip. TBMM’nin 100. kuruluş yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anlamını idrak etmek, her Atatürk gencinin ve neslinin bir görevidir. Bundan tam 100 yıl önce “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek bu devrimi gerçekleştiren ve TBMM’yi kurup, bunu dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm arkadaşlarını; şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu coşku ile ilçemizde 23 Nisan’ı kutlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla online buluşmalarımız olacak. Online şiir ve resim yarışması yaptık. Bu yarışmalara binlerce çocuk katıldı. Jürimiz arasında özel konuğumuz, ressamlarımızdan Bedri Baykam yer alıyor. Sanat Akademisi’ndeki öğrencilerimiz, 23 Nisan için özel dinletiler hazırladı. İlerleyen günlerde Kartal’ın yirmi mahallesinden, yirmi çocukla kurduğumuz Çocuk Meclisi ile bir araya geleceğiz. Hem bu salgın süreci ile ilgili bilgilendirme yapacağız, hem de çocuk gözü ile çocuk dostu Kartal’ı daha iyi ve ileri noktaya nasıl götürebiliriz, onlara bakacağız" dedi.

"Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı artıracak"

23 Nisan’dan sonra başlayacak olan Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçmesi için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, "23 Nisan coşkusunun ardından, mübarek Ramazan ayını karşılayacağız. Ramazan ayında da Korona virüs sürecinde olduğu gibi birlik ve dayanışma içerisinde olacağız. Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı artıracak şekilde yine komşularımız ile iletişim halinde olacağız. Ramazan ayının ruhuna ve anlamına yakışacak dayanışmayı ve komşuluk hakkını üst seviyede tutmaya gayret göstereceğiz. Ramazan’ı karşılarken iki gün sonra da sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Sizlerin bu konuda tedbirli olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bunu geçtiğimiz hafta gösterdiniz zaten. Fakat geçtiğimiz hafta sonu için, kısıtlama önceden haber verilince, Kartallı komşularımız da herhangi bir aksaklık ve eksiklik görmedik. Bu kez dört gün olacak kısıtlamada iki gün marketlerimiz 23:00’a kadar açık olacak. Planlı bir şekilde telaşa kapılmadan hazırlıklarınızı yapacağınıza inanıyorum. Elbette durumu iyi olmayan, işini kaybetmiş yardıma muhtaç ailelerimiz var. Bir elin verdiğini diğer elin görmediği şekilde yardımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte bizi arayıp, -yardıma ihtiyacım var- diyen herkese, bu dayanışmayı sergiliyoruz. Tabiri caizse lokmamızı paylaşıyoruz. Ramazan Ayı’nda da bu paylaşım devam edecek. Bu süreçte Ramazan hazırlığı yapamayan komşularımız için de ciddi bir çalışmamız var. Ramazan kolilerimizi hazırladık. Bizden hem talep eden, hem de bizim bizzat tespit ettiğimiz komşularımıza bu kolileri ulaştırıyoruz." dedi.

"Hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. biz varız, Kartallılar Var"

Kartal Belediyesi’nin yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Bizim sorumluluğumuz altında olan 1600 Kartallı komşumuz var. Onlar bu süreç öncesinde de sosyal yardım alan komşularımızdı ve asker ailelerimizdi. Onların da sessiz sedasız hem geçmiş aylardan aksattığımız, hem bu süreçte alacakları vardı. Gün bugündü. Yaklaşık olarak 1600 ailemize 2 milyon liralık bütün yardımlarını gerçekleştirdik. Bu sürece yeni katılan aileler de var. 6 bin ailemiz, aramıza yeni katıldı. Hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Biz varız, Kartallılar var. Bu süreci de dayanışma içerisinde atlatacağız. Bazı gecikmeler ve aksaklıklar olabilir; ama kesinlikle o yardım sizinle paylaşılır. Hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden herkese destek oluyoruz. Tek bir kriter var; şu anda komşularımızın bize beyan ettiği cümlelere inanmaktan başka şansımız yok. Şu anda bizi arayıp, -ihtiyacım var- diyenin yanında oluyoruz. Çünkü kontrol edecek mekanizma bugün kurulu değil. Evet, sistemler var, bilgiler var. Bakıyoruz; ama işini kaybeden, günlük yaşayan, aylık kazanç sağlayan birçok komşumuz da var. O yüzden sizlerin beyanına güveniyoruz. Zaten ihtiyacı olmayan da bizi aramaz. 17 Mart’tan itibaren 55 bin arama geldi bize. Biz de yaklaşık olarak 20 bin komşumuza dönüş yapıp, isteklerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini sorduk. Bu veriler ışığında, yüzde 94 oranında komşularımızda memnuniyet var. Bu noktada haklı olarak, komşularımızın nakit talepleri de oluyor. Şu an için gıda ile bunu destekliyoruz; ama yeni kayıt aldığımız bu 6 bine yakın ailemizin içerisinde de süreç normalleşmeye başladığında nakit yardımına da ayrı ayrı başlayacağız." dedi.

"3 bin 500 noktada periyodik ilaçlamalarımız devam ediyor"

İlaçlama ile ilgili talepler hakkında da konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Bir diğer husus da ilaçlama. Sesinizi duyar gibi oluyorum -bizim apartmanı ilaçlamadınız- diye. İnanın Kartal’daki bina sayısı, on binlerin üzerinde. Dolayısı ile tek tek apartmanlarımızı dezenfekte etmek kolay olmuyor. Bizim önceliğimiz; kamu binaları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczanelerimiz oluyor. Sokak ve caddelerimiz ilaçlanıyor. Bunların dışında ulaşım akslarımız; taksiler, minibüsler periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Üzülerek belirtmeliyim ki Korona virüse yakalanan komşularımız ile aynı apartmanda oturan komşularımız bizi arıyor. Bizler de bu noktada duruma hemen müdahale edip söz konusu binanın dezenfekte işlemini titizlikle yapıyoruz. Çöp konteynerlerini, sanayi sitelerini, fabrikaları dezenfekte ediyoruz. 3 bin 500 noktada periyodik ilaçlamalarımıza devam ediyoruz. Hijyen kitlerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Gücümüz yettiğince, sizlerin yanında olacağız. Birçok çalışma arkadaşımız genelge gereği izinli. Şu an çalışan, emek veren, sokakları süpüren, çöp konteynerlerini elleri ile tutan kahraman temizlik işçisi arkadaşlarımız var. Yine denetimler yaparak her an görevinin başında olan kahraman zabıta arkadaşlarımız var. Diğer müdürlüklerde olan kahramanlarımız var. Dolayısı ile bu arkadaşlarımız, bir alkışı hak ediyor. Bu dönemde polis ve bekçi arkadaşlarımız var. Kaymakamlıktaki memur arkadaşlarımız var. Gönüllerimize taht kuran sağlıkçılarımız var. Onlar bizim göz bebeğimiz" dedi.