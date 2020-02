Başkan Güder’e geçmiş olsun ziyaretleri

Elazığ merkezli olan ancak Malatya’da da zarar yol açan deprem nedeniyle , il dışından Malatya’ya gelen yöneticiler, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Türk Talebe Birliği (MTBB) Genel Başkanı Emrah Karayel, İstanbul Ticaret Odası (ITO) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat ve Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 24 Ocak’ta Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya’da en fazla zarar gören ilçenin Battalgazi olması nedeniyle, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’ın etkilendiği kadar Malatya da etkilendi. En çok etkilenen ilçelerden bir tanesi de Battalgazi ilçesiydi. Depremin şiddetini öğrendikten sonra kriz merkezi oluşturduk ve burada ilk olarak muhtarlarla görüştük ve bu görüşmelerde can kaybımızın olmaması bizi sevindirdi. Daha sonra valilik bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu ve burada Doğanyol ilçesinde büyük sıkıntıların olduğu, ölüm vakaların olduğu şeklinde haber alınınca oraya yoğunluk sağlandı. Bizler merkezde kaldık. Valimiz ve yetkililerin bölgeye gittiklerini ve saatler içerisinde kimsenin göçük altında kalmadığını, hızlı müdahale ile vatandaşlarımızın göçükten çıkarıldığını öğrendik. Maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin şiddeti çok yüksekti ve çok şükür ki ölü sayımız daha da artmadı. Battalgazi bölmemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Battalgazi’nin özellikle Elazığ’a yakın mahallelerimizde ciddi maddi kayıpların bilgisini aldık. İlk gecenin akşamında Kaymakamımız Abdulkadir Duran Bey ile hemen sokaklara indik ve vatandaşımızı teskin etmeye çalıştık. Belediyemizin sosyal tesislerinin açılması talimatını verdik, kapalı spor salonu ve okulları açtırdık ve vatandaşlarımızı oralara yönlendirdik. Belediyemize ait taziye çadırlarını da vatandaşımızın için kurduk. Kış mevsimi ve soğuk hava, vatandaşımızın üşümesini istemedik” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’de bin 800 civarında ağır hasarlı ev tespiti yapıldı”

Deprem sonrası Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğanyol’da görüştüklerini ve deprem sonrasında ilçedeki zararı anlattığını aktaran Başkan Güder, “Depremden bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Doğanyol ilçemize gittik. Ben bizzat Cumhurbaşkanımıza Battalgazi’de sorun ve sıkıntıların olduğunu aynı zaman bu sıkıntıların giderilmesi için kendilerinden destek beklediğimizi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk olarak can kaybının olup olmadığını bana sordu. Ben de ‘Şükür vatandaşlarımız iyi’ diyince Cumhurbaşkanımız bana ‘Gerisi önemli değil, devletimiz her türlü sıkıntının üstesinden gelecektir’ cevabını verdi. Sonrasında ilçemize döndük ve vekillerimiz ile birlikte alanları gezdik. Son olarak bin 800 civarında ağır hasarlı ev tespiti yapılmış oldu. Bunların içerisinde 30 tane mühürlenmiş bina var. Deprem sonrasında o sıcak anlarda bazı binaların gözden kaçırılmış olabilir olasılığına karşın, kriz masasında 2. kez ekipler oluşturuldu. Tehlike arz eden binaların da yıkımı kısa süre içinde yapılacak. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.