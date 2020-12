Başkan Günay’dan kadın cinayetlerine tepki

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, son günlerde artan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay,kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve istismar haberlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Günay, önceki gün İstanbul’da akademisyen Aylin Sözer, Malatya’da Selda Taş, Gaziantep’te Vesile Sönmez isimli 3 kadınının cinayete kurban gitmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Günay, “Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri ve dilleri kadınlarımızın ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Kadın, Allah’ın kıymetli varlığı, biri diğerini tamamlayan insan tekidir. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biridir. Bugün biz Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği olarak bir kez daha doğru olanı, adaletli olanı, vicdanlı olanı haykırıyoruz. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen hemen her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Birçok konuda insani ve ilmi ilerlemenin yaşandığı 2000’li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor” dedi.

Hükümetin kadın cinayetleriyle kapsamlı mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Günay, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ ifadeleri ve hanımefendi Emine Erdoğan’ın her platformda dile getirdiği kadınlarımıza yönelik samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır yaptıkları kapsamlı mücadeleleri de bizim için takdire şayandır.

Biz AKİD ailesi olarak, bir vatandaş, anne ve eş olarak şunu söylemek istiyoruz ki kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yaparken siyasi aidiyetten, mevki, makamdan, mensubiyetten öte bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Aslolan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. İnsan ve kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken de bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekmektedir. Bu süreçte kadına yönelik şiddete asla ama asla hiçbir toleransın gösterilmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.