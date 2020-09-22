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Başkan Gür’den gazilere ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 22.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.ÇESOB Başkanı Recep Gür, Gaziler Günü’nü kutlayarak vatanı için ölümü göze alan tüm gazilere minnet borçlu olduğumuzu söyledi.Şanlı tarihimiz boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimizin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını ifade eden Gür, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmayı başardığını söyledi.Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan gazilerin özverinin nişanını, bedeninde gururla taşıyan kahramanlar olduğunun altını çizen Recep Gür, “Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye’yi imar ediyoruz.

Başkan Gür’den gazilere ziyaret

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.
ÇESOB Başkanı Recep Gür, Gaziler Günü’nü kutlayarak vatanı için ölümü göze alan tüm gazilere minnet borçlu olduğumuzu söyledi.
Şanlı tarihimiz boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimizin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını ifade eden Gür, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmayı başardığını söyledi.
Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan gazilerin özverinin nişanını, bedeninde gururla taşıyan kahramanlar olduğunun altını çizen Recep Gür, “Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye’yi imar ediyoruz. Var olduğu günden bu yana, vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs gererek, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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