Başkan Gürkan, yeni açılacak 30 metrelik yolda incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde trafik ve ulaşımı sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve Alt Yapı Daire Başkanlığı tarafından 30 metre genişliğinde açılacak olan yeni yol çalışmalarında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tek arter olan Malatya’nın 2022 yılı itibariyle 5 arter ve 1 yol ağına kavuşacağını belirtti.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Anayurt Bulvarının içerisine alarak, Özhan Sanayi Sitesi ve Yakınca alt geçidine bağlanan 30 metre genişliğinde yeni yol açma çalışmalarına başladı. Yeni açılacak olan yolda inceleme yaparak bilgiler alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, ilgili Şube Müdürleri, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ve Özhan Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Şemsettin Alkan eşlik etti. Yeni açılacak olan yolda yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, “Yakınca Mahallesi alt geçitten başlayıp, Özhan Sanayi Sitesi ve Anayurt Bulvarına kadar ulaşımı sağlayacak çalışmalar Büyükşehir Belediyemiz tarafından başladı. Ulaşım ve kavşak açma çalışmaları için mahallem ve şahsım adına başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Özhan Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Şemsettin Alkan, Özhan Sanayi Sitesinin 30 yıldır kuşak yolunun açılmasını beklediğini ifade etti. Başkan Alkan, “ Uzun süredir açılmasını beklediğimiz kuşak yolu, Büyükşehir Belediyesine nasip oldu. Biz çok büyük sıkıntılar çektik. Anayurt Bulvarının ve kavşak yolunun köprü altı yoluna bağlanması ve bizim karayollarına bağlanan ikinci bir yolun yine Ankara yoluna bağlanması önemli. Ayrıca yeni açılacak yolun Anayurt Bulvarından gelip Özhan Sanayi Sitesi Camisinin içinden Ankara yoluna bağlanması Özhan Sanayi Sitesinin can damarıydı. Bundan dolayı başkanımızı teşekkür ediyoruz. Bizim 30 yıldır beklediğimiz sıkıntıları gidermeye başladı. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

Özhan Sanayi Sitesi’nin olduğu alanda 30 metrelik yol genişletme ve yol açma çalışmalarının Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından başlatıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Anayurt Bulvarı’nın devamı olan ve Beyler Deresi kavşağı dediğimiz yerin bağlanması adına yapılan çalışmaları inceledik. Çalışma sahasında hava şartlarının soğuk olmasına rağmen Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığımız gece gündüz demeden, tatil demeden Cumartesi, Pazar demeden yoğun bir çalışma içerisindeler. Yol güzergâhına geçtiğimiz hafta gelip baktığımızda güzergâh tespiti, çalışma usul yönetimi noktasında neler yapılabilir şeklindeki değerlendirmenin akabinde Yol ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığımız iş makineleri ve personelleri ile birlikte burada 30 metrelik yol genişletme ve açma çalışmaları başlattılar. Bu yol aynı zamanda Özhan Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımızın da ifade ettiği gibi Malatya’nın yıllardır bekleyen sorunları arasındaydı. Bilindiği gibi Malatya’nın tek arteri vardı. Doğu ve Batı yönünde uluslararası, aynı zamanda şehirlerarası yol hüviyetinde ve aynı zamanda şehir içindeki yol hüviyetindedir. Göreve geldikten sonra en önemli problem Malatya için trafik ve ulaşım problemiydi. Bunun çözümü noktasında kuzey taraftan Anayurt Bulvarı’nın başlanması ve Sivas Yoluna kadar açılımın gerçekleştirilmiş olması, ikinci etabında Anayurt Bulvarı’nın Beyler Deresi Kavşağına bağlanması noktasında çalışmalarımız başlatıldı. Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığımızın çalışmaları hava şartları müsait olursa baharla birlikte bu çalışmaların ürünü ve semeresi ortaya çıkacak. Yolun asfalt olması ve yol kaldırımlarının yapılmış olarak Özhan Sanayi Sitesine bağlanması, ardından Anayurt Bulvarına, diğer taraftan da Doğu- Batı aksı diye tabir ettiğimiz yola da sağdan çıkış verilecek. Dolayısıyla bu yolun yapılmış olması Anayurt Bulvarının mevcut aksında yüzde 35’lik bir rahatlama getirdi. Danişment Gazi Bulvarının da yapılmış olması ve kısmen oranında trafiğe açılmasıyla ve yapılacak çalışmalarla tamamen açılması ile birlikte yüzde 15 civarında rahatlama olacak. Danişment Gazi Bulvarı, akabinde Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu ve Kuzey Çevre yolu ile birlikte Malatya’da trafik ve ulaşım problemi kalmayacaktır. Gerek Güney Kuşak Yolu, gerek Danişment Gazi Bulvarında, gerek Anayurt Bulvarında, gerek Kuzey Kuşak Yolunda ve gerekse Kuzey Çevre Yolu’nun her aşamasında şu anda yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar 2022 yılının sonuna kadar bitirilecek ve Malatya tek arterli bir yol ağındayken, 5 arter artı 1 yol ağına kavuşacak. Buda demektir ki Malatya’nın yüz yıl getirdiği bir yol güzergâhı olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu çalışmaları yapan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza, bu çalışmalarda bizlere yardımcı olan Özhan Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımıza, yine bu çalışmalarda hep yanımızda olan değerli vatandaşlarımız ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları yapan bütün işçi kardeşlerime de bu anlamda tebriklerimi ve teşekkürlerimi de iletmeyi bir görev addediyorum. İşçi kardeşlerimiz Cumartesi Pazar demeden, gece gündüz, kar kış demeden her alanda yoğun bir çalışma içerisindeler. Bir taraftan kar kış mücadelesi içerisinde gerekli önlemler alınırken diğer taraftan da boş zamanlarda bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Açılacak yeni yolumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.