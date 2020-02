Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 asker için baş sağlığı mesajı yayımladı. Koçarlı Belediyesi olarak planladıkları etkinliklerin iptal edildiğini kaydeden Başkan Kaplan, “Gün birlik ve beraberlik günüdür” dedi.

Başkan Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz Suriye rejiminin alçakça saldırısına maruz kalmış Kahraman askerlerimizin şehit haberleri hepimizi derinden üzmüştür. Kahramanca bayrağımızı savunan aziz şehitlerimiz anısına Koçarlı Belediyesi olarak planladığımız etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim mekanları cennet olan şehitlerimizin ailelerine sabır ihsan eylesin, görevleri başındaki Kahraman Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin. Koçarlı halkının duası her zaman güvenlik güçlerimizle beraberdir. Yüreklerimizin yandığı böyle günlerde Milletçe her zamankinden daha fazla kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz.

Her zaman zalimlere karşı mazlumların yanında olan, cennet vatanımızı canı pahasına savunan ve vatanımızın birliği için İdlib’de bulunan silahlı kuvvetlerimiz yapılan bu alçak saldırıyı karşılıksız bırakmamış, bırakmamaya da devam edecektir. Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun.”