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Başkan Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başı Rahmet ortası bereket, sonu mağfiret ayı olan ramazan ayının sonuna gelerek, Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesinde büyük katkısı olan bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşamaktayız.Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların yerini sevgi ve saygıya bıraktığı, gönüllerin sevgiyle birbirine yakınlaştığı, özel günlerdir.

Başkan Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başı Rahmet ortası bereket, sonu mağfiret ayı olan ramazan ayının sonuna gelerek, Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesinde büyük katkısı olan bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşamaktayız.
Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların yerini sevgi ve saygıya bıraktığı, gönüllerin sevgiyle birbirine yakınlaştığı, özel günlerdir. Fakat bu sene dünyanın başına musallat olan korona virüsü sebebi ile belki fiziki olarak kucaklaşamayacağız ama gönüllerimiz her zamankinden daha bir sıkı kucaklaşarak, birliğimizi, beraberliğimizi daha da fazla pekiştireceğiz.
Türk milleti, her Ramazan’da olduğu gibi bu ramazanda da birlik ve beraberliğini, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini göstermiştir. Milletimiz çevremizdeki yardıma muhtaç insanlara el uzatmakla kalmayıp, dünyanın değişik yerlerinde de sıkıntı içerisinde bulunan insanları unutmamış yardıma muhtaç olan her insanın yardımına koşmuştur.
Bu anlamlı bayramın önce ülkemizin ve milletimizin birliğine, beraberliğine ve hayırlara vesile olması temennisi ile tüm Türk İslam aleminin ve hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim.’’

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