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Başkan Kavuş: “Hemşehrilerimizin teşekkürü gurur kaynağımız”

18.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geride bıraktığımız yılı tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizden aldığımız teşekkür bizim gerçek başarımız ve asıl gurur kaynağımız olmuştur” dedi.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2020 yılı değerlendirmeleri ve 2021 yatırım planlamaları için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.Pandeminin gölgesinde ve etkisinde geçen 2020 yılında tüm olumsuzluklara rağmen başarılı ve özverili çalışmalara imza atan her kademeden tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş konuşmasında şunları söyledi; “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen açılan ya da revize edilen cadde ve sokak sayıları, dökülen asfalt miktarı, yeni açılan ya da revize edilerek yeni çehreleriyle hizmete sunulan park sayısı, nüfusumuzun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan tarıma ve çiftçimize verdiğimiz desteklerin miktarı, eğitime, sağlığa yaptığımız yatırımların büyüklüğü, sıfır atık hedefi için attığımız adımlarla gelen ödüllerin adedi, kültür, sanat ve spor faaliyetlerimizden duyulan memnuniyet, temeli atılan projelerin büyüklüğü yakalanan başarının büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geride bıraktığımız yılı tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizden aldığımız teşekkür bizim gerçek başarımız ve asıl gurur kaynağımız olmuştur” dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2020 yılı değerlendirmeleri ve 2021 yatırım planlamaları için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Pandeminin gölgesinde ve etkisinde geçen 2020 yılında tüm olumsuzluklara rağmen başarılı ve özverili çalışmalara imza atan her kademeden tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş konuşmasında şunları söyledi; “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen açılan ya da revize edilen cadde ve sokak sayıları, dökülen asfalt miktarı, yeni açılan ya da revize edilerek yeni çehreleriyle hizmete sunulan park sayısı, nüfusumuzun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan tarıma ve çiftçimize verdiğimiz desteklerin miktarı, eğitime, sağlığa yaptığımız yatırımların büyüklüğü, sıfır atık hedefi için attığımız adımlarla gelen ödüllerin adedi, kültür, sanat ve spor faaliyetlerimizden duyulan memnuniyet, temeli atılan projelerin büyüklüğü yakalanan başarının büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Tüm bunların ötesinde sokağa çıktığımızda hemşehrilerimizden aldığımız teşekkür sayısı bizim gerçek başarımız ve asıl gurur kaynağımız olmuştur. Tüm bu rakamları yakında gerçekleştireceğimiz basın toplantısıyla kamuoyuyla ve hemşehrilerimizle gururla paylaşacağız.”
Asfalttan yeşil alana, kentsel dönüşümden gençlik ve eğitime kadar her alanda yeni yılın hedeflerini belirlediklerini dile getiren Başkan Kavuş, “Geride bıraktığımız ve yeni başladığımız her yıl bizi, sorunu kalmamış, modern ve müreffeh Meram hedefine bir değil birkaç adım birden yaklaştırıyor. Bu yıl da hizmet çıtasını en üste koyduk. Ama yine de bizim için hedefler ulaşmak için değil, aşmak içindir. Çünkü son iki yıl öyle oldu. Allah nasip ederse bundan sonra da öyle olması için gayret göstereceğiz” dedi.

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