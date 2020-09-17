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Başkan Kocaispir: "Bizim derdimiz insan"

ADANA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün ilçenin farklı mahallelerinde çat kapı ziyaretler yaparak ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde oluşturduğu özel ekiplerle her gün ilçenin farklı mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Başkan Kocaispir: "Bizim derdimiz insan"

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün ilçenin farklı mahallelerinde çat kapı ziyaretler yaparak ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.
Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde oluşturduğu özel ekiplerle her gün ilçenin farklı mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Çoğu zaman çat kapı yapılan ziyaretlerde ailelerin ihtiyaçları tespit ediliyor.
Yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde bakım hizmetleri, gıda desteği, ‘Hoş geldin bebek’ paketleri ile ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Yüreğir Belediyesi, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.
Ayrıca her gün aşevinde özenle hazırlanan yemekler günlük 2 bin 580 kişiye ulaşırken, kurulan Engelli Koordinasyon Birimi ile de engelli bireyler evlerinde ziyaret ediliyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bizim derdimiz insan sloganıyla çıktığımız yolda söz verdiğimiz gibi Yüreğirli hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmadık. Gönül belediyeciliği anlayışı ile her daim vatandaşlarla içiçe olduk" dedi.
Göreve başladıklarından beri evde yaşlı bakım konusunda 3 binin üzerinde yaşlının evinde bakım, temizlik ve tıraş gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Başkan Kocaispir, "Zor durumda olan yaşlı ve bakıma muhtaç hastalarımızı hastanelere götürdük, işlemlerini yaptık ve taburcu edildikten sonra evlerine ulaştırdık. Yüreğir’de hoş geldin bebek hizmetimiz ile 4 bin yeni doğan bebeğimize hoş geldin bebek paketi dağıttık. Kaymakamlığımız ile birlikte aşevimizden günlük 2 bin 580 ailemize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Hedefimiz, hizmetlerimizle çıtayı daha da yükseltmektir” diye konuştu.

Başkan Kocaispir:

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