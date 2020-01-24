YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Köse, gençleri dinledi

Başkan Köse, gençleri dinledi

ANKARA HABERLERİ  | 24.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Gençlerle Sohbet” etkinlikleri kapsamında Mamaklı gençlerle bir araya geldi.Gençlerin Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin projelerini, hedeflerini ve fikirlerini dinleyerek, Mamak’taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Köse, gençleri dinledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Gençlerle Sohbet” etkinlikleri kapsamında Mamaklı gençlerle bir araya geldi.
Gençlerin Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin projelerini, hedeflerini ve fikirlerini dinleyerek, Mamak’taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Mamak’ta gençlere her zaman pozitif ayrımcılık uygulayacaklarının altını çizen Köse, “Güzel Mamak’ımızın ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. İlçemizin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine konuştuk. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, onları araştıran, sorgulayan, takip eden, tartışan, teknolojiyi gerektiği kadar kullanabilen gençler haline getirebilirsek ne mutlu bizlere” dedi.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren buluşmada gençlerin parlak fikirlerinin çok değerli olduğunun altını çizen Köse, kendisinin de gençlerden çok şey öğrendiğini söyledi. Gençlerin hayata baktığı pencerenin kendileri için çok önemli olduğunu da ifade eden Başkan Köse, “Gençlerimizin fikirleriyle beslenmek bizim yönetim metodumuz. Ülkemizin her zaman okuyan, düşünen, fikir geliştiren, ülkem için ne yapabilirim diye sorgulayan gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız” dedi.

Başkan Köse, gençleri dinledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Mamaklı öğrencilerden anlamlı ziyaretMamaklı öğrencilerden anlamlı ziyaret
Kızılcahamam’da sıfır atık kampanyasıKızılcahamam’da sıfır atık kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Baktır ailesinin acı günü

Baktır ailesinin acı günü

Ankara Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Berk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Eskicioğlu Eczanesi
Cankaya
Güldal Eczanesi
Cankaya
Kentpark Eczanesi
Cankaya
Nur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.