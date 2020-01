Başkan Köse, gençleri dinledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Gençlerle Sohbet” etkinlikleri kapsamında Mamaklı gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin projelerini, hedeflerini ve fikirlerini dinleyerek, Mamak’taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Mamak’ta gençlere her zaman pozitif ayrımcılık uygulayacaklarının altını çizen Köse, “Güzel Mamak’ımızın ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. İlçemizin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine konuştuk. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, onları araştıran, sorgulayan, takip eden, tartışan, teknolojiyi gerektiği kadar kullanabilen gençler haline getirebilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren buluşmada gençlerin parlak fikirlerinin çok değerli olduğunun altını çizen Köse, kendisinin de gençlerden çok şey öğrendiğini söyledi. Gençlerin hayata baktığı pencerenin kendileri için çok önemli olduğunu da ifade eden Başkan Köse, “Gençlerimizin fikirleriyle beslenmek bizim yönetim metodumuz. Ülkemizin her zaman okuyan, düşünen, fikir geliştiren, ülkem için ne yapabilirim diye sorgulayan gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız” dedi.