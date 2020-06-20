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Başkan Seçer ve Başkan Yılmaz, Babalar Gününü kutladı

MERSİN HABERLERİ  | 20.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayınladıkları mesajlarla tüm babaların Babalar Gününü kutladılar.Başkan Seçer: “Babalarımız, yolumuzu aydınlatan kahramanlarımızdır”Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yayınladığı mesajda, babaların değerinin bir gün değil, her gün bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayınladıkları mesajlarla tüm babaların Babalar Gününü kutladılar.

Başkan Seçer: “Babalarımız, yolumuzu aydınlatan kahramanlarımızdır”
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yayınladığı mesajda, babaların değerinin bir gün değil, her gün bilinmesi gerektiğini vurguladı. Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek, eşi ve çocukları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak toplum ve aile içinde sevgi ve saygının kurulup gelişmesinde en büyük rolü üstlenen babalarımız; her zaman varlıklarıyla hayatımızı zenginleştirmekte ve güzelleştirmektedir. Onlar; yaşam tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri hep güçlü kılan kahramanlarımızdır. Hayatın tüm zorluklarına karşı sırtımızı güvenle dayayabileceğimiz babalarımızın kıymetini sadece bir gün değil, her zaman bilmeli, sevgiyi ve saygıyı hiç eksik etmeden vefa duygumuzu onlara her zaman göstermeliyiz. Bu anlamlı günde; başta şehit babaları olmak üzere yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle aydınlık yarınlarımızın temelini oluşturan tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor; aramızda olmayanları rahmetle anıyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum.”

Başkan Yılmaz: “Babalarımıza sunacağımız en değerli hediye, vatana hayırlı evlat olmaktır”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Babalar Günü mesajında, babaların anneler ile birlikte ailenin temel direğini oluşturduklarını belirtti. Aile büyüklerinin her zaman kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Bizi biz yapan değerlerin başında sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gelir. Varlıklarıyla aileye güç veren, evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve tecrübeleriyle yol gösterici olan babalarımızın her zaman değerini bilmeli ve onlara sevgi ve saygıda kusur etmemeliyiz" dedi.
Özellikle tüm dünyayı etkileyen küresel bir salgınla mücadele ettiklerine işaret eden Yılmaz, “Hızla değişen dünyamızda bir takım değerlerimiz de ne yazık ki yok olmaktadır. Bu noktada yeni dünya düzeninde, bizi millet yapan ve toplumu bir arada tutan aile yapımızı korumamız gerekmektedir. Ailenin temel direği olarak görülen babalarımız da toplumsal yapımızın şekillenmesinde, kültürümüzün ve değerlerimizin geleceğe aktarılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz çalışan, büyük fedakarlıklarda bulunan babalarımıza sunacağımız en büyük hediye ise vefa duygumuzu her zaman göstermek, vatana ve devlete bağlı hayırlı evlat olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, vefat eden babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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