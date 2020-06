Başkan Seçer ve Başkan Yılmaz, Babalar Gününü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayınladıkları mesajlarla tüm babaların Babalar Gününü kutladılar.

Başkan Seçer: “Babalarımız, yolumuzu aydınlatan kahramanlarımızdır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yayınladığı mesajda, babaların değerinin bir gün değil, her gün bilinmesi gerektiğini vurguladı. Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek, eşi ve çocukları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak toplum ve aile içinde sevgi ve saygının kurulup gelişmesinde en büyük rolü üstlenen babalarımız; her zaman varlıklarıyla hayatımızı zenginleştirmekte ve güzelleştirmektedir. Onlar; yaşam tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri hep güçlü kılan kahramanlarımızdır. Hayatın tüm zorluklarına karşı sırtımızı güvenle dayayabileceğimiz babalarımızın kıymetini sadece bir gün değil, her zaman bilmeli, sevgiyi ve saygıyı hiç eksik etmeden vefa duygumuzu onlara her zaman göstermeliyiz. Bu anlamlı günde; başta şehit babaları olmak üzere yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle aydınlık yarınlarımızın temelini oluşturan tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor; aramızda olmayanları rahmetle anıyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum.”