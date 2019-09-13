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Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki müjde

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SİNEMA TV  | 13.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Sinema tutkunlarının merakla beklediği “Sinema Burada Festivali”, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in sinema sektöründeki payını artırmak için “Sinema İzmir” projesini açıkladı ve “Akdeniz Film Festivali” düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki müjde

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen ve başladığı günden bugüne dek Türk sinemasında emeği geçenleri unutmayan “Sinema Burada Festivali”, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen festivalin açılışında besteci ve piyanist Anjelika Akbar, ünlü yönetmenlerin filmlerine besteleriyle eşlik ederek özel bir gösteri sundu. 19. Sinema Burada Festivali’nin açılışında onur ve başarı ödüllerinin yanı sıra 4. Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türk tiyatro ve sinema tarihinin usta oyuncuları İpek Bilgin ve Taner Birsel’in ‘Onur Ödülü’ aldığı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy’a ‘Başarı Ödülü’ verildi. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini usta sanatçılarla aynı sahnede aldı.

Yarışmanın birinciliğini “Yara” isimli projesiyle Onur Güler elde ederken ikincilik ödülü “Büyük İstanbul Depresyonu” projesiyle Zeynep Dilan Süren’in üçüncülük ödülü ise “Evde Yok” isimli projesi ile Murat Emir Eren’in oldu. 75 projenin yer aldığı yarışmanın jüri üyeleri ise Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefik Güngör, yönetmen Sinan Öztürk ve sinema yazarı Alper Turgut oldu.

Başkan Soyer’den “Sinema İzmir” müjdesi

Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in tanınırlığını güçlendirerek doğal ve kültürel değerlerini ulaşılır kılmak, refahı artırmak ve bu refahın adil bir biçimde dağılmasını sağlamak amacıyla kurdukları İzmir Vakfı çatısı altında sinema ve sinemacıları İzmir’de toplayacak “Sinema İzmir” projesinin müjdesini verdi. Artık filminizi İzmir’de çekmek için bir sebebiniz olacak. Bu proje kapsamında ilk icraatımız İzmir Sinema Ofisi’ni kurmak oldu. Bu ofis daha fazla sinema, dizi, reklam filmi gibi sektöre dair tüm prodüksiyonların İzmir’de çekilmesi için kolaylaştırıcı ve şehrin cazibesini artırıcı bir rol üstleniyor. Ofisimiz, bizimle iletişime geçen yapımcılara ve yönetmenlere senaryolarına uygun çekim mekanlarının belirlenmesi konusunda rehberlik edecek. Ayrıca lojistik, ekipman, kostüm gibi ihtiyaç duyulan her konuda İzmir’de bulunan imkanlara erişim konusunda destek sağlayacak” dedi.

Gençlerimiz sinema kariyerini İzmir’de yapacak

Film çekim platosu inşa etmediklerini özellikle vurgulayan Soyer, “Bizler filmini İzmir’de çekmek isteyenlere kucak açıp imkanları seferber edecek bir topluluk, bir camia inşa etme niyetindeyiz. İzmir’de çekilecek filmlere fon desteği sağlamak üzere Sinema İzmir Fonu oluşturuyoruz. Sizlerin İzmir’de çekeceği filmler vesilesiyle temennimiz, şehrimizdeki genç sinemacılarımıza, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde eğitim alan öğrencilerimize fırsatlar sunmak. Mezuniyetlerinin hemen ardından İstanbul’a uğurladığımız gençlerimizin kariyerlerine İzmir’de, kendi yuvalarında devam etme şansına sahip olmaları için elimizden geleni yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Akdeniz Film Festivali geliyor

İzmir’in Akdeniz çanağındaki sinemacıların en önemli buluşma noktası olması için Akdeniz Film Festivali Organizasyonu’nu da hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Soyer şöyle konuştu:
"Şehrimizi uluslararası projeler için cazip hale getirmek de en önemli misyonlarımızdan biri olacak. Bu süreçte siz değerli sinemacılardan, ustalardan gelecek her türlü öneri ve eleştiri bizler için çok kıymetli olacak. Bize ‘izmirsinemaofisi.com’ ve ‘izmirsinemaofisi.org’ internet adreslerinden ulaşabilirsiniz. Sizler gücümüze güç, heyecanımıza heyecan katacaksınız."


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Akdeniz Film Festivali Sinema Burada Festivali Kültürpark İzmir Sanat Merkezi Tunç Soyer Sinema İzmir

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