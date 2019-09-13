Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki müjde

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen ve başladığı günden bugüne dek Türk sinemasında emeği geçenleri unutmayan “Sinema Burada Festivali”, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen festivalin açılışında besteci ve piyanist Anjelika Akbar, ünlü yönetmenlerin filmlerine besteleriyle eşlik ederek özel bir gösteri sundu. 19. Sinema Burada Festivali’nin açılışında onur ve başarı ödüllerinin yanı sıra 4. Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türk tiyatro ve sinema tarihinin usta oyuncuları İpek Bilgin ve Taner Birsel’in ‘Onur Ödülü’ aldığı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy’a ‘Başarı Ödülü’ verildi. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini usta sanatçılarla aynı sahnede aldı.

Yarışmanın birinciliğini “Yara” isimli projesiyle Onur Güler elde ederken ikincilik ödülü “Büyük İstanbul Depresyonu” projesiyle Zeynep Dilan Süren’in üçüncülük ödülü ise “Evde Yok” isimli projesi ile Murat Emir Eren’in oldu. 75 projenin yer aldığı yarışmanın jüri üyeleri ise Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefik Güngör, yönetmen Sinan Öztürk ve sinema yazarı Alper Turgut oldu.